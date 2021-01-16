【中小企教室】社交平台MeWe一夜爆紅　商戶可自建專頁吸客（附教學）

▲ 想追趕潮流尖端？即了解MeWe玩法！

最近，WhatsApp宣布更改私隱政策規定，被指出賣用戶資料至Facebook，惹來社交媒體移民潮。而MeWe與Facebook同樣也引起熱議，不少港人紛紛從Facebook出走，轉投MeWe這個主打「無廣告、無間諜軟件、無資料外洩」的新場地，令其下載量瞬間急速上升。想追趕潮流尖端？即了解MeWe玩法！

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事實上，MeWe的介面和功能與Facebook極為相似，同樣可以聯繫朋友、加入群組討論以及群組聊天室、追蹤專頁資訊、發限時動態（Stories）、計劃活動、建立投票等，所以轉用難度並不高。

不過，由於MeWe沒有廣告，採用「用者自付」原則，即普通用戶可使用基本的發帖與瀏覽功能，但如果想享受100GB雲端儲存、無限下載貼圖、免費視像通話等功能，就要付費成為Premiere會員。

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此外，Facebook供商業用戶免費開設專頁，但若想得到更好的宣傳效果，則要付費買廣告。若想在MeWe開設專頁，最低月費為1.99美元起。但由於付費性質，反而可保證專頁裡大部分追蹤者都是「真fans」，甚至可以尋找更多潛在客戶。

MeWe開設專頁步驟

1. 用戶需要輸入一個專頁名稱，並為專頁選擇類別

（需要注意的是，專頁名稱這欄必須輸入英文名稱，不要填寫中文，否則之後的url就會以「亂碼」顯示。）



2. 在自己開設的專頁上傳一張頭像圖片以及背景圖片



3. 用戶可選擇使用PayPal或信用卡付款



4. 頁面已即時開通

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責任編輯：施雯雯