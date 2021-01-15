  • 17°C
香港時間 : 2021115日 (五) 21:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】網上車市1490首日掛牌22% 一手帳面賺1080元

股樓投資 21:16 2021/01/15

分享：

今日多隻新股同日掛牌，顯然焦點都落在股價升逾1.4倍的醫渡科技（02158）和股價升84%的稻草熊娛樂（02125）身上，不過除了上述兩隻熱爆新股，網上車市（01490）其實也不算失禮，首日掛牌較招股價1.23元高開38%，報1.7元，最多曾升至1.83元，即使在全日低位收市報1.5元，仍然22%；全日成交2.85億股，涉資4.79億元；以每手4,000股計，一手帳面賺1,080元。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

嘀嗒出行目標月內通過上市聆訊 集資最多39億美元，想知詳情請按：【下一頁】

網上車市認購反應熱烈，其公開發售錄超購1,273.76倍，國際發售亦錄大幅超額認購約21.7倍；一手中籤率僅0.43%，投資者需認購250手才能穩獲1手。該股以貼近招股價上限定價，其招股範圍介乎1.08至1.28元，農銀國際擔任獨家保薦人。

延伸閱讀：醫渡科技2158首日掛牌升逾1.4倍　一手帳面賺3890元，想知詳情請按：【下一頁】

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

延伸閱讀：稻草熊2125午後跑出 首日掛牌升84% 一手帳面賺4920元，想知詳情請按：【下一頁】

 

    點擊圖片放大
    +5
    +4

>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

港股

上一篇文章

【大行點睇】花旗升德昌電機目標價至27.2元　料全年業績勝預期

下一篇文章

【學者獻計】疫情下本港經濟受重挫 港大集結11位教授力量推《香港經濟政策綠皮書》 為未來5至10年經濟發展尋出路
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

原打算買兩房單位　竟見三房賣兩房價　上車客即時落訂買
原打算買兩房單位　竟見三房賣兩房價　上車客即時落訂買
【2021部署】中信證券看好37隻港股 本季將被納入港股通
【2021部署】中信證券看好37隻港股 本季將被納入港股通
【BNO 移民・搵工實錄七】留學港生英國返工血淚：「覺得自己好廢。」 點解英國讀書都聽唔明英文？
【BNO 移民・搵工實錄七】留學港生英國返工血淚：「覺得自己好廢。」 點解英國讀書都聽唔明英文？
【中電消費券】中電向80萬名客戶派100元消費券　一文睇清獲取資格
【中電消費券】中電向80萬名客戶派100元消費券　一文睇清獲取資格
【財務自由】7年來孤注一擲買入Tesla股票　39歲亞馬遜工程師擁逾9,000萬元資產宣布退休
【財務自由】7年來孤注一擲買入Tesla股票　39歲亞馬遜工程師擁逾9,000萬元資產宣布退休
【網民熱話】幾多歲賺到一百萬？　網民：30歲有100萬係合格線
【網民熱話】幾多歲賺到一百萬？　網民：30歲有100萬係合格線