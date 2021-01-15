【新股IPO】網上車市1490首日掛牌22% 一手帳面賺1080元

今日多隻新股同日掛牌，顯然焦點都落在股價升逾1.4倍的醫渡科技（02158）和股價升84%的稻草熊娛樂（02125）身上，不過除了上述兩隻熱爆新股，網上車市（01490）其實也不算失禮，首日掛牌較招股價1.23元高開38%，報1.7元，最多曾升至1.83元，即使在全日低位收市報1.5元，仍然22%；全日成交2.85億股，涉資4.79億元；以每手4,000股計，一手帳面賺1,080元。

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網上車市認購反應熱烈，其公開發售錄超購1,273.76倍，國際發售亦錄大幅超額認購約21.7倍；一手中籤率僅0.43%，投資者需認購250手才能穩獲1手。該股以貼近招股價上限定價，其招股範圍介乎1.08至1.28元，農銀國際擔任獨家保薦人。

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記者：張以正