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【每日焦點】華為P50 Pro或提供兩款不同系統　傳新款MacBook Pro設計將有重大改動

科技 20:40 2021/01/15

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據爆料人士指，P50 Pro或會提供鴻蒙及Android兩款系統。另有分析師表示，新款MacBook Pro設計將有多項變動，或會棄用Touch Bar虛擬鍵盤。

早前消息傳出，華為將於2021上半年發布P50系列旗艦手機。最近有爆料人士指，P50 Pro或會提供鴻蒙及Android兩款系統。另有分析師表示，新款MacBook Pro設計將有多項變動，或會棄用Touch Bar虛擬鍵盤。

華為曾於去年12月份，推出鴻蒙HarmonyOS 2.0系統手機開發者Beta版。近日，爆料達人Yash Raj Chaudhary透過Twitter表示，中國版華為 P50 Pro手機將搭載鴻蒙系統，而海外版將提供鴻蒙及 Android 兩款系統。不過，他並沒有詳細說明，届時手機内會同時提供兩款系統，還是消費者需在購買時作出選擇。

【華為新機】傳華為P50 Pro海外版將提供鴻蒙、Android兩款系統選擇

另外，根據外媒《The Verge》報道，天風證券分析師郭明錤撰寫的報告中提及，新一代MacBook產品設計將有多項變動，並會全面棄用Intel晶片，改用蘋果自家研發M1晶片。他更指出，MacBook系列將會取消Touch Bar虛擬鍵盤，改為實體功能鍵。

【MacBook】傳MacBook Pro設計將有重大改動　Touch Bar或會消失？

【更多科技新聞】

<<【三星發布會】Samsung發表首款5G筆電　下月英國率先登場

<<【無綫耳機】 AirPods市佔率下跌至29%　無綫耳機市場競爭漸激烈

責任編輯：李寶如

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