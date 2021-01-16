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傳Netflix將支援AirPods Pro空間音效功能　提升影片觀看體驗

科技 14:00 2021/01/16

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Netflix未來計劃支援AirPods Pro的空間音效（Spatial Audio）功能，以提升用戶觀看體驗。

居家避疫期間，市民在家娛樂的時間增加，更多人會透過Netflix、YouTube等平台觀看影片。據外媒消息指，Netflix未來計劃支援AirPods Pro的空間音效（Spatial Audio）功能，以提升用戶觀看體驗。

<<Netflix為Android版本加入新功能　可將節目當 Podcast收聽

<<韓國將實施新規例　規定Netflix、Google提供穩定網絡服務　

據外國傳媒引述一名 Netflix 内部員工透露，Netflix有意在未來支援AirPods Pro空間音效功能。只要使用AirPods Pro或AirPods Max的用戶，將手機或平板電腦等裝置，升級至iOS 14、iPadOS 14或以上系統，就可使用該功能。由於空間音效具有動態頭部追蹤功能，用戶在觀看電影或影片時，耳機可根據頭部轉動方向作出調整， 並提供環繞音效，讓聲效更加豐富立體。

報道指，目前AirPods Pro與AirPods Max的空間音效功能，僅在Disney+與蘋果（Apple）自家的Apple TV+平台上提供。報道引述知情人士表示，預計在本年春季之前，Netflix將支援AirPods Pro空間音效功能。

責任編輯：李寶如

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