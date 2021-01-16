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【樓市熱話】唔靠父母好難上車？　網民大批時下年輕人不願捱苦

股樓投資 21:03 2021/01/16

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香港樓價高企，年輕人想上車一向都不是一件易事。有網民在討論區開帖，問現在不靠父母是不是好難上車。引來網民熱烈討論，不少網民都批評時下年輕人不願捱苦，又要求多多，所以才會難上車。

網民批評時下年輕人花費大又不願捱苦，所以才未能有足夠的金錢上車。「現在後生不願意去捱，叫『樓奴』喎。」、「我見我的後生同事食又要食得好，要fine dining（精緻餐飲） 打卡，以前又要成日去旅行，又話要買新樓，最近一次聽見他們慶祝甚麼周年紀念，花費了7000元...怎可能會有錢剩下呢」、「現在一年去幾次旅行是等閒事，放工食飯還要有下場，月月清，怎可能儲到錢買樓呢」。

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【樓市熱話】誤信「淡友」謠言錯過上車時機 網友大嘆白交一年24萬租　【下一頁

另外，亦有網民指年輕人要求多多，其實只要降低標準，想買樓並不困難。「不要這麼多要求，又要巿區，又要新樓，又話要有會所，還不可以細，怎可能找不到，三百多萬的樓一定有」、「新一代年青人，做幾年工作就說要買新樓，要求有會所，要兩房以上，有車，最好有工人，要求爸媽幫手付首期。無車無樓覺得無面。」、「依家啲人又要新樓，有會所又要交通便利，一會兒又想一開始就千萬單位，除非屋企好有錢，靠自己出來工作所賺的，真是儲筆首期都難。」

【樓市熱話】網民大怨「為何過千萬樓需付5成首期？」 月入10萬都買不了！　【下一頁

不過，都有一些網民指出現在買樓變得困難，表示明白年輕人的苦況。「而家買層500萬樓，首期加裝修，一定要超過100萬，有多少人有？」、「不是近年買樓，當年沒有靠父母。今時今日，不能比較。認同現今後生靠自己儲首期是難的，夫婦二人還有點希望。10年前400萬以下好多選擇，老實說這些年要儲夠首期是難了很多」、「現在好難買，樓價貴，按得少，去那裏拿這麼多首期出來，我們上車那個年代好易，首期好少，還要低息，所以不用靠父母，可以自己解決。」

 

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責任編輯：黃苑筠

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