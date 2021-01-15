【網民熱話】「俾家用」多少才算合理？ 女生月薪萬多元一半做家用 屋企食飯還要AA制？

給多少家用永遠是個複雜問題。有網民指自己畢業一年，月入萬多元，薪金一半要做家用外，在家食飯每餐亦要付錢，這跟出街食飯沒有分別，換言之一家人食飯變相AA制。大時大節餸菜較豐富，每餐更要付200元。

原本網民不覺是問題，直至跟同事說起，大家都認為已付了家用，為何屋企食飯還要付費？網友家有兄姐，二人倒認為沒問題，因為每餐屋企飯付錢不多。不過網友坦言，兄姐月入三四萬元，但自己得萬多元，一半已付作家用，餘下幾千元自用，但在家吃飯還要付錢，每月想儲一二千元根本所法做到。網民看來為此事甚受困擾，發帖求助，問應該怎樣處理。

有網友提議坦誠跟家人商量溝通，亦有人指家用應該按收入多少按比例計算，收入較少可少付點家用較合理；亦有指可能兄姐將來結婚，父母會「幫下手」拿錢出來買樓，所以兄姐不介意屋企食飯要付錢；亦有人教路，還夠父母的供養費用後，就說公司減薪，要求少付家用。

究竟已給家用，屋企吃飯還要付費，是不是合理？抑或搵錢少可以少給家用？一家人食飯要AA制有沒有問題？都說給多少家用永遠是複雜的問題。

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責任編輯：鄭靜珊