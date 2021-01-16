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【保障私隱】Facebook開放站外動態資訊　教你逐步刪除紀錄保平安

科技 08:45 2021/01/16

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在逐步適應轉用MeWe的同時，不妨先清理一下Fb的「活動資訊」紀錄，並關閉有關站外動態功能。

在社交媒體移民潮下，除了WhatsApp被外界抨擊出賣用戶資料外，Facebook也備受關注，不少網民都指出MeWe是最理想取代Facebook的社交平台。不過，在逐步適應轉用MeWe的同時，不妨先清理一下Fb的「活動資訊」紀錄，並關閉有關站外動態功能，保障個人私隱外洩的風險。

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相信不少人都曾經有同感，懷疑Facebook「偷聽」我們講話內容，不論是網購或者搜尋某類產品後，相關的廣告就會不停在Facebook的頁面上出現。原來，Facebook在早前推出「Off-Facebook Activity（Facebook站外動態）」功能，用戶可檢視曾經使用Facebook帳戶綁定的應用程式、網站等，包括銀行或其他網上銀行的活動紀錄等。

如果讓外面眾多的第三方機構，可以隨意清楚知道你的各種生活習慣及喜好，對於個人私隱而言，實在是隱藏很大的危機。以下就逐步教大家清除歷史記錄，以及關閉有關功能。

1. 首先進入Fb的設定頁面，尋找「Off-Facebook Activity（Facebook站外動態）」

2. 進入「Facebook站外動態」頁面後，可選擇「管理你的Facebook站外動態」

3. 進入後，你會發現下方顯示過往綁定過的應用程式及網站紀錄，按一下「清除紀錄」即可

4. 清除紀錄後可進入擇「更多選項」，並選取「管理未來的動態」

5. 進入頁面後，可將預設為開啟的「未來的Facebook站外動態」選項關閉

    點擊圖片放大
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不過，清除歷史記錄後，用戶曾利用Facebook帳戶登入及綁定的其他應用程式或網站，有可能需要重新登錄。若用戶選擇關閉數據收集，仍有機會看到以往相同數量的廣告，但就可減少顯示個人化廣告，以及預防私隱外洩的問題。

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責任編輯：施雯雯

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