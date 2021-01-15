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【體育用品股】特步上季零售銷售錄高單位數增長　中動向旗下Kappa零售流水錄最多20%增長

股市 19:34 2021/01/15

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特步上季零售銷售錄高單位數增長，而中動向旗下Kappa品牌零售流水錄最多20%增長

特步國際 （01368） 公布，截至去年12月底止三個月，零售銷售（包括線上線下渠道）按年有高單位數增長，零售折扣水平介乎65折至7折，零售存貨周轉為5個月以下。特步周五（15日）升1.3%，收報3.81元。

中動向 （03818） 公布，第三財季Kappa品牌店舖（不含Kappa童裝業務）於整個平台零售流水按年錄得10%至20%低段增長，其中，線下業務錄得中單位數增長，電商業務錄得20%至30%中段增長。同店銷售方面，整個平台按年錄得中單位數增長，其中，線下業務錄得低單位數下降，電商業務錄得20%至30%中段增長。

截至去年12月底止首9個月計，Kappa品牌整個平台零售流水按年錄得中低單位數增長，其中，線下業務錄得低單位數下降，電商業務錄得20%至30%高段增長。另外，整個平台同店銷售按年錄得10%至20%低段增長，其中，線下業務錄得中單位數下降，電商業務錄得20%至30%高段增長。

截至12月底，不含Kappa童裝業務，Kappa品牌店舖有1,187間，較3月底淨增加58間，下一步集團將繼續加大關閉低效店舖的力度。中動向周五收報0.77元，跌1.3%。

相關文章：【異動股】安踏升近4%破頂　逾旗下FILA品牌第四季零售額增長25%至30%

【體育用品股】中國動向半年純利增長4.9倍至11.6億元人幣　持續關閉低效店舖

編輯：袁諾曦

港股 中國動向（03818） 同店銷售 體育用品股 特步國際（01368）

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