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市區納米樓撻訂重售　發展商竟然無加價　賣得平過３年多前

股樓投資 19:27 2021/01/15

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由資深投資者盧華發展，位於長沙灣的納米盤AVA 61，去年底連錄三宗撻大訂，今日成功賣出其中兩伙，但成交價竟比3年多前平。

成交紀錄冊顯示，發展商連沽兩伙單位，其中23樓F室，實用面積161平方呎，開放式間隔，以347.9萬元易手，實用呎價21,609元。值得留意的是，上述單位於2017年以394.4萬元賣出。換言之，單位現價較三年多前，平46.5萬元。另一售出單位為5樓B室，實用面積164平方呎，開放式間隔，則以326.3萬元易手，實用呎價19,896元，較2017年7月的343.9萬元，平約17.6萬元。

一般來說，新盤市場偶錄撻訂，但發展商多數將撻訂單位加價重推，而今次減價情況則罕見。事實上，自政府放寛首置按保後，樓價800萬元以下的樓盤，都可承造九成按揭，令買家有更多選擇，不再只買納米樓，市場亦因此看淡納米盤前景，而且近期亦屢見納米盤業主要蝕讓，如有「龍床盤」之稱的屯門菁雋。更重要的是，目前經濟前景未明，再考慮到以上因素，或致發展商今次要減價。

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撰文 : 黃卓賢

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