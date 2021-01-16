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【2021農曆新年】南豐集團推出多款環保利是封　瞬間變隨身萬用袋

商業 10:00 2021/01/16

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農曆新年將至，南豐集團旗下商場推出多款多用途環保再生利是封，甚至可變身成為時尚的隨身萬用袋。

【2021花市】東港城推花市限定店　獨家發售多款蘭花　兼推$8開運花

Nan Fung Place今年推出的「牛牛織布利是封」，封面採用環保物料，以喜慶紅色為主調，正方形設計配合以人手編織而成的中式繩扣，增添賀年感覺。利是封更繡上今年的主角——可愛的卡通牛牛。此外，「牛牛織布利是封」設計獨特，新年過後即可由利是封，化身成為隨身萬用收納袋，適合放置消毒噴霧、消毒濕紙巾及潔手液等。

Nan Fung Place及馬鞍山中心亦有推出「富貴安康利是封」，不過兩個商場的版本各有不同，各有特色。

此外，將軍澳廣場同樣透過環保物料以及不同卡通牛牛造型，推出兩款「牛來運轉」利是封，既可重用或回收，亦各具特色。承接過去聖誕佳節，將軍澳廣場把聖誕裝飾物料升級再造，製成限量的環保拼布掛繩袋及多用途牆紙袋。

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環保拼布掛繩袋有三款配色，適合襯搭不同衣著，掛繩袋可以收納手機等隨身物品；而米白色的多用途牆紙袋，盡顯環保簡約風格，大受文青系用家歡迎。

Nan Fung Place將會在1月29日至2月11日期間，可換領利是封；最低消費滿400元，即可換領利是封一套。而將軍澳廣場及馬鞍山中心則由1月27日開始換領活動，最低消費滿300元，即可換領利是封1套。

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責任編輯：葉泳珊

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