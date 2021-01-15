最後日子「眾叛親離」 據報特朗普憤慨無人護航

美國總統特朗普距離卸任日子不足一周。有外媒報導，特朗普不滿幕僚未有為他被指煽動國會衝擊護航而憤慨，並形容特朗普在國會衝突發生後「眾叛親離」。

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《華盛頓郵報》報道，在國會衝擊事件發生後，不少幕僚紛紛跳船。而他最在意的，是被指控煽動衝擊行動時，卻幾乎沒有一個官員為他辯護，白宮亦沒有為他召開記者會反駁指控，更有消息指白宮法律顧問西波隆（Pat Cippollone）要求下屬確保外界知道，他今次並無參與為特朗普抗辯。

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報道又指，特朗普亦與在大選後主責向法院入稟推翻大選結果的私人律師朱利亞尼 (Rudolph Giuliani)關係決裂。據悉特朗普不滿對方在處理入稟工作期間每日收費二萬美元，指示幕僚不要支付律師費，又下令不要接通朱利亞尼電話，並決定親自審批他報銷的開支。

參議員格雷厄姆(Lindsey Olin Graham) 為少數仍然與特朗普保持關係的親信。他透露特朗普已經接受無法改變總統選舉結果的事實。他又指特朗普在憂慮卸任後的日常生活包括社交媒體被封鎖及銀行不再為其發展項目提供資金等。

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