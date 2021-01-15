【新股IPO】內地生科企堃博生物Broncus擬於上半年上市 集資23億元

內地生物科技公司堃博生物（Broncus ）計劃在上半年來港上市，集資3億美元（約23億港元），並由高盛領頭安排香港上市事宜。

Broncus成立於2012年，為一家提供肺部疾病精準介入治療技術的生物公司，致力於研究開發呼吸系統疾病診療手段與醫療設備。去年10月完成由清池資本牽頭的C輪千萬美元融資，獲百度資本、濟時資本以及原有股東啟明創投投資。

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記者：張以正