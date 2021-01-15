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【英國疫情】近半ICU醫護壓力爆煲 逾一成曾想自殺

環球社會熱點 19:05 2021/01/15

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英國新冠肺炎疫情嚴峻，確診人數高企令英國醫療系統崩潰。英國首相約翰遜（Boris Johnson）曾表示英國醫療人員壓力沉重，有調查發現在新冠肺炎疫情下，部份英國深切治療部（ICU）醫護人員，精神健康狀況出現問題。有人開始酗酒，超過一成醫護人員甚至出現自殺念頭。

一份刊登於英國醫學雜誌的調查，訪問709名醫護人。結果顯示，有4成半的深切治療部醫療人員出現創傷後壓力症候群（PTSD）、嚴重焦慮、抑鬱症或染上酗酒惡習。

【英國疫情】政府據報3月底前 為50歲以上完成接種 【下一頁】

有13%的受訪者甚至表示，在過去兩周，一直受自殺念頭的困擾。調查亦顯示，護士的精神狀況比醫生更令人擔憂。

調查主要研究學者，倫敦國王學院（KCL）精神病學院教授格林伯格（Neil Greenberg）指，新冠疫情極有可能對醫療人員的精神健康造成嚴重損害。

他表示，疫情下的高死亡率，和因在疫情限制親人探訪的情況下，都令醫療人員極大壓力。

現時英國有35,000人因感染新冠肺炎，需要留醫治療，當中超過3,300人需要使用呼吸機。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：李俊儀

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