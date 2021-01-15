【國會暴亂】持長矛闖國會侵粉被捕入獄 求特朗普特赦

▲ 一名特朗普忠實支持者手持長矛參與國會暴亂被捕入獄，尋求特朗普特赦。

美國上周發生國會暴亂，有支持美國總統特朗普（Donald Trump）的示威者闖入國會山莊。一名特朗普忠實支持者手持長矛參與國會暴亂，早前被警方拘捕入獄。這名示威者的代表律師尋求特朗普特赦其當事人，更稱這名示威者參與國會暴亂是受特朗普的言論邀請。

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警方拘捕錢斯利（Jacob Anthony Chansley）後，以行為不檢及非法闖入國會大樓等罪名檢控錢斯利。錢斯利的代表律師沃特金斯（Albert Watkins）周四（14日）發表聲明，建議特朗普（Donald Trump）應特赦錢斯利及其他闖入國會的示威者。

▲ 錢斯利手執一支貼有美國國旗的長矛闖入國會。

沃特金斯更表示錢斯利是受特朗普影響而闖入國會：

我的當事人聽到特朗普總統多次重複的話，總統的言論和邀請應該意味著某種意義。 （My client had heard the oft-repeated words of President Trump.The words and invitation of a president are supposed to mean something.）

沃特金斯聲稱，錢斯利認真對待特朗普的無數言論，以為自己當時只是在實現總統的願望。

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錢斯利上周三（6日）當日上身赤裸，臉上塗有彩繪顔料闖入國會大樓。從照片可見，錢斯利當時佩戴尖角頭飾及皮草帽，更手執一支貼有美國國旗的長矛。

路透社引述司法部備忘錄指，司法部相信錢斯利當日於副總統彭斯的辦公室，留下寫有「正義將會來臨，只是時間問題」（it's only a matter of time, justice is coming.）的警告字條。司法部檢控官認為錢斯利的言行，反映他意圖俘獲或暗殺政府民選官員。

錢斯利被指多次傳播極右陰謀論組織「匿名者Q」（ QAnon）的言論。他於2016年美國大選後，恆常出席該州支持特朗普的集會，為特朗普忠實支持者。

責任編輯：鄭錦玲