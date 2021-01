【國會暴亂】持長矛闖國會侵粉被捕入獄 求特朗普特赦

美國上周發生國會暴亂,有支持美國總統特朗普(Donald Trump)的示威者闖入國會山莊。一名特朗普忠實支持者手持長矛參與國會暴亂,早前被警方拘捕入獄。這名示威者的代表律師尋求特朗普特赦其當事人,更稱這名示威者參與國會暴亂是受特朗普的言論邀請。

警方拘捕錢斯利(Jacob Anthony Chansley)後,以行為不檢及非法闖入國會大樓等罪名檢控錢斯利。錢斯利的代表律師沃特金斯(Albert Watkins)周四(14日)發表聲明,建議特朗普(Donald Trump)應特赦錢斯利及其他闖入國會的示威者。

▲ 錢斯利手執一支貼有美國國旗的長矛闖入國會。

沃特金斯更表示錢斯利是受特朗普影響而闖入國會:

我的當事人聽到特朗普總統多次重複的話,總統的言論和邀請應該意味著某種意義。

(My client had heard the oft-repeated words of President Trump.The words and invitation of a president are supposed to mean something.)