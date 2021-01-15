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【新股IPO】稻草熊2125午後跑出 首日掛牌升84% 一手帳面賺4920元

股樓投資 18:51 2021/01/15

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稻草熊娛樂（02125） 首日掛牌表現令人驚喜，今早開市股價較招股價5.88高開19%至7元，午後更一度發力升至高位11.36元，收市報10.8元，升近84%；全日成交2.97億股，涉資24.98億元；每手1,000股，一手帳面賺4,920元。

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快手已成功闖關 趕農曆新年前上市 傳集資390億元，想知詳情請按：【下一頁】

在內地從事劇集製片商及發行商的稻草熊，涵蓋電視劇及網劇投資、開發、製作及發行，集資所得主要用於劇集製作及潛在投資或併購等。根據弗若斯特沙利文報告，按2019年首輪播映電視劇數目計，稻草熊於內地所有劇集製片商及發行商中排名第四，市場份額6%。

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延伸閱讀：醫渡科技2158首日掛牌升逾1.4倍　一手帳面賺3890元，想知詳情請按：【下一頁】

是次來港上市引入Snow Lake基金及賬戶、Origin Flair及Vipshop三名基石投資者，合共認購6,615.5萬股。該股公開發售部份錄超購402.54倍，經重新分配後，公開發售股數增至50%，一手中籤率為6%；聯席保薦人及聯席代表為招商證券國際及中信建投國際。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

 

 

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