【異動股】石墨烯電池啟動實車量產測試 廣汽全日勁升19%

汽車股廣汽集團（02238）石墨烯電池已進入實車量產測試階段，並將於本月底發布有關石墨烯電池技術的詳細信息。廣汽埃安公布，搭載石墨烯基超級快充電池的車型8分鐘可充滿80％，NEDC續航里程1000公里，硅負極電池將進入「月充時代」。這一全新動力電池科技「即將量產搭載，不用等到明年」。受消息刺激，廣汽今日大幅炒上，高見10.08元。全日該股大升19%，收報9.38元。

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與此同時，汽車板塊傳來多個利好消息。中汽協公布，根據行業內15家重點企業上報的數據統計顯示，本月上旬，15家重點企業汽車產量完成52.3萬輛，同比下降27.4％。其中乘用車產量完成43.6萬輛，同比下降29.3％，商用車產量完成了8.7萬輛，同比下降16％。中國商務部等１２個部門近日發布通知，通過鼓勵購車、改善汽車設施建設、優化汽車服務以促進農村地區汽車消費。穆迪最新發布的報告認為，上述措施對中國汽車製造商、汽車零部件製造商和汽車經銷商均具有正面信用影響，因為汽車需求增長將支持行業汽車銷售的增長。穆迪預計今年中國汽車銷量將增長4％。

瑞銀中國汽車行業分析師鞏旻於電話會議上表示，預期今年中國乘用車市場將錄得雙位數增幅，去年疫情為市場帶來的影響已於今年消除，今年上半年將錄得

復甦，今年復甦或高於2019年的水平。

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