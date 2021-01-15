  • 18°C
香港時間 : 2021115日 (五) 19:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】滙豐研究上調信義玻璃目標價78% 收購完成後產能料獲提高

股樓投資 18:35 2021/01/15

分享：

滙豐研究發表報告指，預期信義玻璃（00868）今年純利將會增長7%至79億元，主要由於均價上升及毛利率改善，相信市場仍未充份反映未來浮法玻璃的增長動力。該行稱，公司去年12月宣布收購中國玻璃（03300），現時收購因素仍未反映，一旦收購完成，將會提高信義玻璃產能及市佔率，公司也會成為市場整合贏家。

該行維持信義玻璃（00868）「買入」評級，將目標價由17元，大幅上調78%至30.3元。該股今跌3.07%，報19.58元。

延伸閱讀 【大行報告】招行業績勝預期獲多家券商唱好 目標價最高79.85元【下一頁

    點擊圖片放大
    +2
  • 大和早前重申對招行「買入」評級，將目標價由50元上調至59.5元。
     

報告又稱，浮法玻璃均價在去年表現勝於預期好，由於價錢及毛利率高，部份浮法玻璃的產能轉移至生產太陽能板，估計將會造成浮法玻璃短缺，料今年將會出現更多供應短缺，現時預計浮法玻璃的平均售價將在今年增長10%。
 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
 

記者：溫藹紅

港股

上一篇文章

【新股IPO】稻草熊2125午後跑出 首日掛牌升84% 一手帳面賺4920元

下一篇文章

【食蟲商機】麥皮蟲有幾「巴閉」？ 獲歐洲批首種人可安全食用昆蟲 法國公司擲3.7億美元設全球最大飼養農場

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中電消費券】中電向80萬名客戶派100元消費券　一文睇清獲取資格
【中電消費券】中電向80萬名客戶派100元消費券　一文睇清獲取資格
【財務自由】7年來孤注一擲買入Tesla股票　39歲亞馬遜工程師擁逾9,000萬元資產宣布退休
【財務自由】7年來孤注一擲買入Tesla股票　39歲亞馬遜工程師擁逾9,000萬元資產宣布退休
【BNO 移民・搵工實錄七】留學港生英國返工血淚：「覺得自己好廢。」 點解英國讀書都聽唔明英文？
【BNO 移民・搵工實錄七】留學港生英國返工血淚：「覺得自己好廢。」 點解英國讀書都聽唔明英文？
原打算買兩房單位　竟見三房賣兩房價　上車客即時落訂買
原打算買兩房單位　竟見三房賣兩房價　上車客即時落訂買
【網民熱話】幾多歲賺到一百萬？　網民：30歲有100萬係合格線
【網民熱話】幾多歲賺到一百萬？　網民：30歲有100萬係合格線
【2021部署】中信證券看好37隻港股 本季將被納入港股通
【2021部署】中信證券看好37隻港股 本季將被納入港股通