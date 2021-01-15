【大行報告】滙豐研究上調信義玻璃目標價78% 收購完成後產能料獲提高

滙豐研究發表報告指，預期信義玻璃（00868）今年純利將會增長7%至79億元，主要由於均價上升及毛利率改善，相信市場仍未充份反映未來浮法玻璃的增長動力。該行稱，公司去年12月宣布收購中國玻璃（03300），現時收購因素仍未反映，一旦收購完成，將會提高信義玻璃產能及市佔率，公司也會成為市場整合贏家。

該行維持信義玻璃（00868）「買入」評級，將目標價由17元，大幅上調78%至30.3元。該股今跌3.07%，報19.58元。



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▼ 點擊圖片放大 +2 ▲ 大和早前重申對招行「買入」評級，將目標價由50元上調至59.5元。



報告又稱，浮法玻璃均價在去年表現勝於預期好，由於價錢及毛利率高，部份浮法玻璃的產能轉移至生產太陽能板，估計將會造成浮法玻璃短缺，料今年將會出現更多供應短缺，現時預計浮法玻璃的平均售價將在今年增長10%。



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記者：溫藹紅