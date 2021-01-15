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【零售寒冬】分析料零售市道漸恢復　舖租回落帶動Donki、迪卡儂疫市得益

商業 18:28 2021/01/15

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本地零售市道步入寒冬多時，有諮詢機構預計今年市道將會陸續恢復，但需要一段長時間才會重上2013年至2014年時的高峰。

【旅遊寒冬】旅遊業將無法「解凍」？　Airbnb CEO料傳統旅遊點續捱打

OC&C管理諮詢估計，香港零售市場年內將會緩慢地復甦。同時，期間將會有不少結構性挑戰，例如價格競爭力下降、擁有國際品牌的種類差異收窄，將會削減香港在旅客心目中的吸引力。

新冠肺炎及社會運動加快了本港長期進化，以往聚焦中國旅客市場的國際奢侈品品牌將會縮減在香港的規模，反而擴闊在中國國內的版圖。

至於主攻香港本土消費者的零售商，例如Donki、Decathlon，能夠因應經濟放緩，吸引收入減少的顧客，則可以受惠於租金下調，加快在香港擴充。

OC&C管理諮詢又相信，未來零售商將透過會員計劃等策略，加強鞏固顧客對於品牌的忠誠度，例如怡和集團的儲分活動等。

【防疫措施】港府研商場是否需要提早關門　商場管理學會：影響生計或掀結業潮

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：葉泳珊

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