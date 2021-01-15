【營商策略】綠色環保產品需求增　日本品牌ASICS九成新鞋將改用回收物料

近年來消費者對綠色環保產品需求在不斷提升。日本體育用品品牌ASICS指，將在今年推出的大部分跑鞋將改用回收物料，以此來迎合消費者環保意識提高的大趨。

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日經新聞網報道，ASICS預定在今年推出約50種新産品，而當中國9成新款跑鞋將會採用回收物料製成。主要是把原本在腳背部分的生產材料，換成用回收PET瓶生産的聚酯纖維。新跑鞋的強度和輕便性將與以往産品相同。

雖然採用回收物料將導致生産成本提高，但ASICS認為，更多10多歲年青人的環保意識提高，而他們將會成為品牌的主要年齡層客群，故打算現在開始為品牌將來發展做好準備，並強調會將盡量避免將生産成本轉嫁消費者。

事實上，不少大型體育用品品牌也不斷擴大意方面策略，例如Nike去年夏季推出了鞋底和鞋面均使用工廠廢料製作的運動鞋；Adidas從2017年開始與海洋環境保護團體合作，銷售利用海洋塑膠垃圾等製成的運動鞋。

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責任編輯：蘇穎琪