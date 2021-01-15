質疑中國脅迫外交 杜魯多籲各國反對中國拘外國公民

加拿大總理杜魯多接受外媒訪問，呼籲各國團結反對中國拘留外國公民。

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杜魯多日前接受路透社訪問提到，加拿大正與美國及世界各地的盟友保持高度同盟關係，持續質疑中國加緊採用脅迫的外交手法。他又反問，誰會知道下一個會是哪個國家的公民，呼籲各國團結一致，對抗中國拘留外國公民。

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加拿大2018年應美國要求，引渡在溫哥華逮捕的中國電訊設備商華為首席財務官孟晚舟。同年中國即以間諜罪名拘捕加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和公民斯帕弗（Michael Spavor）提控。

兩國近日達成共識，讓兩名加拿大公民更多機會與家人和領事接觸。外媒引述知情人士指，自去年10月，領事探望的次兩名被囚加拿大人次數已經恢復到疫情爆發前水平，家人也曾與他們通過一次電話。

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