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【清酒新世界@iM網欄】溫熱清酒 「座熱」清酒的方法

名人薈萃 08:02 2021/01/16

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最近香港的天氣愈來愈冷，很多人隨着溫度的變化尋找能熱飲的清酒。在西方特別是英國，到了冬天的時候隨處可找到含香料的熱紅酒，亦即是大家所熟悉的Mulled Wine(香料酒)，尤其聖誕節的時候更會配上特別的香料，譬如肉桂、八角、豆蔻、三葉草、橙等等，西方人認為Mulled Wine能夠治療感冒咳嗽，是冬天或者寒冷天氣必備的飲料。但今天的主角不是Mulled Wine，雖然Mulled Wine早在二世紀左右已經出現，但對比日本的清酒，日本清酒歷史更悠久，對比之下可以說不過如此。

過去一年，我經常在專欄中分享關於清酒的歷史及知識，亦不時提及到在不同的溫度影響之下清酒的風味會因而改變。譬如現在那麼冷，當然要配對合適的清酒來享用，很多人誤會了「座熱」的清酒就是把清酒煮沸去享用，但其實這樣做會破壞清酒，酒精也會因而蒸發。

接下來我會分享一個正確的方法，教大家在家裏也可以「座熱」清酒來享用的，其實方法很簡單但需要一點耐性，首先要準備兩個容器(一大一小)，小的容器用來裝清酒，然後把熱開水倒進大的容器中，最好就是把溫度調到大概40至50度左右，然後將小的容器放進大的容器中，隔着容器座熱就對了，這就是正確的座熱清酒方法，其實沒有溫度計也沒關係，根據我本人身經百戰的經驗，將手指放進水裏假若感到燙手，那就要放多點室溫水，假若水溫剛剛好不燙手，有如溫泉水的溫度，那恭喜你已是達到成功的一半了，剩下的一半便是耐心地等候。

下一篇我會繼續分享控制溫度的精髓，最後就是介紹清酒，這一次我要介紹的是可以冷飲同時也可以暖飲的「白露垂珠 純米大吟釀原酒 雪女神」。這是一枝擁有39%精米步合的純米大吟釀原酒，亦即是說沒有加水的純米大吟釀。雪女神是一款新開發的酒米，在2015年山形縣誕生的酒造好適米，酒米擁有低蛋白質的特性，這種特性正是高級吟釀酒所需要的，因此在釀造清酒的時候可以克制氨基酸，同時也能讓清酒擁有清新順滑的酒質。在開瓶的時候會有大量的果香衝進鼻腔，然後會略略散發出香蕉的香氣；冷喝的時候香氣非常之華麗，熱飲的時候特別是酒藏推薦的48度溫度時，剛剛那種華麗的香氣變得擁有一種霸道的衝擊力，令身體立刻溫暖起來，是一款很奇妙而印象深刻的清酒，現在天氣那麼冷各位不妨試一試！

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : Chris Wong（汪廷謙）

欄名 : 清酒新世界

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