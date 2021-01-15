【挑戰電商】Google測試直接購物功能　YouTube將變成購物平台？

▲ 由於目前仍處於試驗階段，暫時只有美國地區的YouTube觀眾，可以透過Android、iOS和網頁版試用購物功能。

疫情刺激網購需求，不少網絡平台都積極發展電商功能，Google最近就看準商機，決定將旗下的YouTube影片平台加入購物功能，用戶可在影片結束後，直接在網站內購買影片提及的產品。

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早前有消息指，YouTube開始要求影片創作者在其影片上標記和紀錄影片內所使用的商品，並將這些資料傳送給Google進行分析，同時，Google亦與加拿大購物平台Shopify合作，試驗透過YouTube銷售商品。

YouTube發言人證實，公司正在部分影片及頻道中測試有關新功能，由於目前仍處於試驗階段，暫時只有美國地區的YouTube觀眾，可以透過Android、iOS和網頁版試用該功能。

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過去，當我們在YouTube看到有興趣的商品，除非是影片本身有提供網址，否則只能靠自己記下相關產品資料，然後再自行到購物網站搜尋。但如果可以透過 YouTube直接購買，相信就能大大節省時間。而將Youtube變成購物平台，部分產品試用及開箱頻道的創作者可與更多不同的廠商合作，或能享有購物分成利潤，實在是一舉兩得。

責任編輯：施雯雯