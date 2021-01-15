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【英國疫情】政府據報3月底前 為50歲以上完成接種

環球社會熱點 18:32 2021/01/15

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英國新冠肺炎疫情嚴峻， 英國政府早前宣佈加快接種新冠疫苗進程，英國首相約翰遜目標在2月中可為1,500萬人接種新冠疫苗。有英國傳媒引述消息指，英國政府可在3月底前，已為所有50歲以上人士接種首劑新冠疫苗。

《泰晤士報》引述消息人士指，政府正準備下周起加快一倍速度，每日為近50萬人士接種新冠疫苗，以達至約翰遜的目標。

消息亦指，政府預料在3月中至下旬，已為全國所有50歲或以上人士，接種首劑新冠疫苗。

英國倫敦床位嚴重不足 迫於救護車治療  【下一頁】

英格蘭部分地區有藥房自周四（14日）起，為高危群組人士接種疫苗。《太陽報》引述消息人士指，一旦完成所有60歲以上人士的接種後，就能於藥房幫更多人士接種，大大加快接種速度。

英國藥房展開接種新冠疫苗 200間2周内投入運作 【下一頁】

現時英國有80萬名醫護人員及志願者，在2,700間疫苗中心協助接種疫苗。衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）周四宣佈有超過300萬人，已接種首劑新冠疫苗。

衛生大臣夏國賢

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：李俊儀

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