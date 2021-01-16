孟晚舟加國軟禁、姚安娜中國出道　華為公主命運大不同

華為仍陷中美角力深淵之際，華為總裁任正非大女兒孟晚舟仍被加拿大當局軟禁之際，任正非小女兒姚安娜（Annabel Yao）14日宣布出道，正式進軍娛樂圈。外界不禁將兩位華為公主比較一番。

「破格公主」姚安娜

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

姚安娜14日在微博宣布加入天浩盛世，正式進軍娛樂圈，當天也是姚安娜23歲的生日。翌日她即出席長汽 （02333） 高端品牌WEY全新SUV「摩卡」發布會，受重視程度可見一斑。姚安娜是任正非與第二任妻子生的女兒、孟晚舟同父異母的妹妹。姚安娜參加巴黎名媛舞會，一貫低調的任正非破天荒接受法國週刊Paris Match的要求， 拍下全家福，引起了眾人對姚安娜的關注。姚安娜在國外留學多年，去年從美國哈佛大學畢業，主修計算機科學和統計學，曾在波士頓科技公司BrainCo實習，參與研發智能假肢。姚安娜曾立志當高科技人才，但5歲開始學習芭蕾舞的她畢業後最終沒有加入華為，反打著「破格公主」的旗號，進軍娛樂圈。

長汽出新車「摩卡」 任正非女兒姚安娜站台【下一頁】

華為公主孟晚舟

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

至於廣為人知的華為公主孟晚舟，她目前仍在溫哥華遭到軟禁。48歲的孟晚舟2018年在溫哥華轉機時被捕，她涉嫌違反美國對伊朗禁令，向伊朗出售敏感科技，以及被指誤導滙豐銀行。孟晚舟案一度引起中加關係緊張，內地不少網民也認為孟晚舟是中美角力的犧牲品。

孟晚舟1993年加入華為，2011年4月起擔任華為常務董事兼CFO ，與父親任正非一起打天下。孟晚舟被捕前已出任副董事長，外界認為華為已做好接班做準備。然而，她已被加拿大拘留已屆兩年，返國無期，未來命運與華為一樣充滿變數。

相關文章：華為任正非：戰略發展雲服務 要向亞馬遜及微軟學習 先服務大企業

【晶片荒】制裁華為加劇全球「晶片荒」 手機汽車電車行業齊受累

【騰訊股價】華為重新上架騰訊遊戲 傳遊戲分成比例存分歧（第三版）

編輯：吳敏芳