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【ET講股通】梁耀康：小米被制裁 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 19:16 2021/01/15

分享：

恒指全日升77點，收報28573點。大市總成交2,539億元。

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，小米 （01810） 被美國制裁，消息震動市場，小米裂口大跌，收市挫10.3%，收報29.3元。

小米或進一步受壓  重要支持26元

美國制裁中資公司分兩張名單，小米被納入美國國防部名單，主要是限制美國投資者持有該股。市場更憂慮的是小米遭納入美國財政部的實體清單，到時若買高科技零件如芯片，將須獲得美國批准，情況猶如華為。

雖然拜登上場，中美關係或改善，但市場憂慮難消，以致今日入場吸納的資金未算踴躍。不過，小手科技含量不如華為，即使被納入實體清單，相信亦可取得豁免。

若未持有小米的話，短綫宜觀望。若持有小米的話，即使看好前景，亦只宜極小注加碼，慎防美國總統交接前，特朗普再出招。技術走勢上，短綫重要支持為26元，若失守，可考慮減持部分。

內銀股表現亮麗  招行業績勝預期

大市方面，恒指企穩28500點之上，惟實際動力未算強。市場焦點落在內銀股上，招行 （03968） 業績勝預期。郵儲行 （01658） 亦有好消息，獲李祿旗下喜馬拉雅基金增持。內險同樣可看好。個別股份方面，ASM太平洋 （00522） 急升9%。

【「ET講股通」問股環節，包括︰長汽、廣汽、領展、中車、信義光能、福萊特、明源雲︰立即觀看

 

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欄名 : ET講股通

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