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【內地春運】預售較去年同期暴跌六成 客流量預計減少1億人次

環球政經 17:26 2021/01/15

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受疫情影響，內地春運火車票預訂數量較去年同期暴跌六成，國鐵集團副總經理李文新預計客流量將減少1億人次至2.96億人次。

世衛專家抵達武漢 料留一個月進行新冠溯源下一頁

內地即將迎接春運，由本月28日起計40日。鐵路部門初時預計鐵路載客量可達四億人次。但受制於疫情，多個省市呼籲民眾留在當地過節，影響火車票預售數量，較往年同期大跌六成。

【新冠疫情】河北確診者曾在酒廠裝貨　茅台員工一個不能走　下一頁

    點擊圖片放大

李文新預料全國鐵路春運客流將下調至2.96億人次，又指因為疫情春運組織工作存在不確定性，鐵路春運組織和疫情防控形勢將變得複雜嚴峻。

國家發改委會副主任連維良又提到防疫健康碼，指春運期間疫情防控要做到精準科學，不能「過度防控」，要令民眾出行方便。

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撰文 : 馮卓謙

疫情 鐵路 車票
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