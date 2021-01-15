【二手樓價】低市價、高價成交齊現　中原：料CCL升幅或擴大

疫情持續肆虐，樓價走勢反覆，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）最新報176.52點，按周跌0.90%。此外，中原城市大型屋苑領先指數（CCL Mass）報179.01點，按周跌0.81%；CCL（中小型單位）報176.47點，按周跌0.85%。換言之，三大指數同樣齊升兩周後回軟。

不過，中原研究部高級聯席董事黃良昇說，本月二手交投明顯急增，尚未反映於今周指數內，料下周CCL開始反映月初市況，又稱現時樓價結束反覆爭持的局面，成功擺脫第四波疫情的影響，相信樓價走勢反覆向升，兼且升幅有機會擴大，升勢會更為明顯。

豪它樓價方面，CCL（大型單位）報176.79點，按周跌1.14%。報告指，指數上周急升2.89%後，今周正常回軟，而豪宅樓價早前連升5周，累升4.33%，為83周以來（即2019年6月後）首見，走勢明顯有上升跡象。

分區指數方面，樓價走勢繼續各自發展，新界兩區持續一升一跌，而港九市區則齊升兩周後回軟。其中，新界東CCL Mass報190.01點，按周升1.92%；新界西CCL Mass報162.72點，按周跌0.22%；港島CCL Mass報184.19點，按周跌1.78%；九龍CCL Mass報173.62點，按周跌1.76%。

中原指，今天（2021年1月15日）公布的指數，根據2021年1月4日至2021年1月10日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成的交易是在2020年12月21日至12月27日簽臨時買賣合約，是第四波疫情計第6周的市況。

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