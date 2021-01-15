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【MacBook】傳MacBook Pro設計將有重大改動　Touch Bar或會消失？

科技 19:06 2021/01/15

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有外媒引述分析師指，新款MacBook產品設計將有多項變動，Touch Bar虛擬鍵盤或會消失。

早前有消息指出， 蘋果（Apple）計劃在2021年中推出新款MacBook Pro。最近有外媒引述分析師指，新款MacBook產品設計將有多項變動，並稱是MacBook Pro自2016年推出以來，最重大的一次設計改動。

<<蘋果將有5大新服務？分析師預測有Maps+結合汽車系統、股票升級版

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根據外媒《The Verge》報道，天風證券分析師郭明錤撰寫的報告中提及，新一代MacBook將設有14吋及16吋屏幕，並會全面棄用Intel晶片，改用蘋果自家研發M1晶片。他更指出，MacBook系列將會取消Touch Bar虛擬鍵盤，改為實體功能鍵。

另一重大改變，則是新款MacBook Pro將採用MagSafe插頭充電，從而減短充電時間，而設計與舊款的MagSafe插頭相似。早前《彭博》有報道指出，蘋果計劃在MacBook Pro產品上使用更明亮、對比度更高的顯示屏。郭明錤也曾經表示，新款MacBook系列有機會採用Mini-LED 面板，並預計產品會在本年第2至第3季登場。

責任編輯：李寶如

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