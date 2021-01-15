【拜登就職】群星雲集典禮 Lady Gaga獻唱美國國歌

▲ 拜登團隊正籌劃拜登就職典禮電視節目，多位美國明星將會出席。

拜登將於下周三（20日）舉行美國總統就職典禮，外界關注拜登就職典禮流程。拜登就職典禮主題為「美國團結」（America United），團隊更籌劃拜登就職典禮電視節目。多位美國明星將會出席慶祝拜登就職，而Lady Gaga更負責獻唱美國國歌。

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美媒CNN引述總統就職委員會官員指，團隊計劃製作拜登（Joe Biden）就職典禮特備節目取代傳統慶祝活動，料於當地下周三晚上8點半至10點播出。

據悉，奧斯卡影帝湯漢斯（Tom Hanks）將會負責主持節目。而女歌手Lady Gaga在美國大選期間曾為拜登站台，她當晚會獻唱美國國歌。其他出席的明星包括珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）、搖滾巨星Jon Bon Jovi、前迪士尼童星兼女歌手洛瓦托（Demi Lovato）、知名男歌手Justin Timberlake及Ant Clemons。

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另外，美國各界名人也出席拜登的就職典禮，以體現拜登「美國團結」的就職典禮主題。美國史上首位青年桂冠詩人戈曼（Amanda Gorman），將於典禮上朗誦詩文。而國際消防員聯會佐治亞州富爾頓縣（Fulton）分區主席霍爾（Andrea Hall）將會發表效忠誓詞，她也是該部門首位黑人女性消防隊長。

拜登多年好友、喬治敦大學前校長奧多諾萬（Leo J. O'Donovan）會於典禮上讀禱文。而特拉華州威爾明頓的非洲衛理公會教堂牧師比曼（ Silvester Beaman）將負責作祝福。

責任編輯：鄭錦玲