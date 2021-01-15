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【高息定存】恒生推英鎊10厘息 硬撼中資行

Hot Talk 17:32 2021/01/15

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本月底港人可利用BNO申請移居英國，市料首年或約有15萬人擬離港，投資界預計市場對英鎊的需求漸增，大小銀行也搶推高息優惠吸客。新加入戰團的有恒生 （00011） ，新春響頭炮，連環推4個9厘或以上的英鎊特惠息，全是7天短期存款，最高更達10厘，跟南商看齊，膺雙冠王。

大行短中長期英鎊定存邊間最高息？詳情可按下圖了解

恒生針對指定理財戶，再以指定貨幣作兑換，入場費為等值10萬港元，指定「Signature」戶可盡賺10厘息。至於「優越理財」戶，亦有9.8厘，跟滙豐相同，但後者的起存額僅須3萬港元，同時須兌換指定貨幣及新資金。

連環出擊的恒生，旗下「優進理財」客7天也有9.5厘。其他客戶則為9厘，門檻也是10萬港元的兑換資金，上限20萬港元。

鎊滙料反覆  視乎金融業脱歐安排

光大銀行香港分行金融市場部資金業務總經理兼聯席主管顏劍文料，英鎊中短期走向仍甚反覆，視乎跟歐盟商討最棘手的金融服務業脱歐安排，且仍繫於疫情何時受控，重啟經濟。英國剛公布去年11月GDP收縮2.6%，市場擔心鎖國封城累當地經濟陷300年以來最差。

外電指3月底前英歐須為上述癥結傾掂數，但分析料歐盟窺伺此肥缺，不會像去年平安夜就捕魚權等爭議較少課題作讓步。

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相關新聞︰【BNO移民】英鎊定存息最高10厘　花旗料英鎊年底升穿1.4

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記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源

BNO 收息產品 恒生銀行（00011） 英鎊

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