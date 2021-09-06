  • 30°C
香港時間 : 2021906日 (一) 18:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】堃博醫療已通過上市聆訊　據報集資約23億元

新股IPO 18:20 2021/09/06

分享：

堃博生物Broncus據報通過上市聆訊，擬籌3億美元。

內地肺病醫療公司堃博生物（Broncus）已通過上市聆訊，外電報道指，堃博生物計劃集資3億美元（約23.3億港元），聯席保薦人為高盛及海通。

堃博生物成立於2012年，為一家提供肺部疾病精準介入治療技術的生物公司，致力於研究開發呼吸系統疾病診療手段與醫療設備。

截至去年全年，公司收入按年下跌近6成至326萬美元（約2527萬港元），年內虧損淨額擴大至4879萬美元（約3.78億港元），2019年同期虧損為3255萬美元（2.5億港元）。

堃博生物於去年9月完成C輪數千萬美元融資，由清池資本領投、其他投資者包括百度資本、信銀投資、德弘資本、啟明創投。

公司集資所得主要用於分配予核心產品，擴大生產廠房的生產線提供資金、為通過潛在收購持續擴大產品組合提供資金、及作一般公司用途。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】新希望服務3658首日招股　孖展現已足額

【新股IPO】樂信擬下半年來港第二上市　集資最多23.3億元

****同場加映****
登入HKET「財經台」收看／收聽貼市財經資訊及分析！
重溫《ET開市直擊》-內地召車平台遭約談 新經濟股又要回？

港股 生物科技股 集資 IPO

上一篇文章

【綠色金融】陳浩濂：綠債資助計劃已收數十宗申請　擬本財年發行綠色零售債券　供公眾參與

下一篇文章

【潛力股精選】梁耀康：蒙牛乳業（02319）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【億萬富豪】印度首富單日身家再漲37億美元　半步之遙晉身千億美元富豪俱樂部（內附富豪榜）
【億萬富豪】印度首富單日身家再漲37億美元　半步之遙晉身千億美元富豪俱樂部（內附富豪榜）
【潛力股精選】一次過睇晒七隻潛力股推介
【潛力股精選】一次過睇晒七隻潛力股推介
【騰訊股價】騰訊重磅手遊《英雄聯盟手遊》9.15登內地　嚴防未成年人沉迷、騰訊現升2%
【騰訊股價】騰訊重磅手遊《英雄聯盟手遊》9.15登內地　嚴防未成年人沉迷、騰訊現升2%
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股靠穩　夜期升36點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股靠穩　夜期升36點（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水重新吸資21億　買騰訊藥明生物　恒指夜期升21點（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水重新吸資21億　買騰訊藥明生物　恒指夜期升21點（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）