【網民熱話】羡慕朋友用一年時間炒股 full pay買樓　網民：每日開市收市按幾個制就收工

投資一向都是有賺有蝕，有人可以靠炒股提早退休，亦有人蝕到血本無歸。近日就有在討論區開帖，稱有朋友上班時沒有工作做，用一年時間炒股就可以full pay買樓，直言好羨慕！不過有不少網民就回應指炒股有賺有蝕，保持平常心最重要。

樓主稱他的朋友從事電子金融行業，「公司keep住日日賺，有入無出」。稱公司請他回來只是為左了他的牌照，「每日只係開市收市按幾個制就收工」，朋友用空餘時間炒股，跟老細貼士做買賣，「上年大跌市狂入貨，呢個月個市升到笑」，剛剛沽貨後full pay買樓。樓主又提及他的朋友只係用一部份來買樓，一早已有2部Tesla，「D錢多到用唔哂」。

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不少網民就回應樓主指炒股有賺有蝕，認為樓主只看到炒股好的一面。「又唔羨慕下那些炒燶跳樓的人？不用做人這麼辛苦啦，又可以解脫， 未仲好。」、「沒有看見炒股炒到跳樓的大有人在，安安穩穩過自己日子吧」、「有人賺到自然有人蝕，保持平常心，增值自己吧」、「總要有人炒濃才會有人賺大錢，你跳樓反而我賺錢才是邏輯」。

亦有網民叫樓主快點問朋友拿些提示。「問下你朋友拎貼士好過啦」、「點解唔問朋友攞貼士？買半層樓都好呀。」

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責任編輯：黃苑筠