  • 18°C
香港時間 : 2021115日 (五) 18:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網民熱話】羡慕朋友用一年時間炒股 full pay買樓　網民：每日開市收市按幾個制就收工

環球政經 17:40 2021/01/15

分享：

投資一向都是有賺有蝕，有人可以靠炒股提早退休，亦有人蝕到血本無歸。近日就有在討論區開帖，稱有朋友上班時沒有工作做，用一年時間炒股就可以full pay買樓，直言好羨慕！不過有不少網民就回應指炒股有賺有蝕，保持平常心最重要。

樓主稱他的朋友從事電子金融行業，「公司keep住日日賺，有入無出」。稱公司請他回來只是為左了他的牌照，「每日只係開市收市按幾個制就收工」，朋友用空餘時間炒股，跟老細貼士做買賣，「上年大跌市狂入貨，呢個月個市升到笑」，剛剛沽貨後full pay買樓。樓主又提及他的朋友只係用一部份來買樓，一早已有2部Tesla，「D錢多到用唔哂」。

【財務自由教室】感謝窮一生回應　炒股票並非可持續搵錢方法　【下一頁

不少網民就回應樓主指炒股有賺有蝕，認為樓主只看到炒股好的一面。「又唔羨慕下那些炒燶跳樓的人？不用做人這麼辛苦啦，又可以解脫， 未仲好。」、「沒有看見炒股炒到跳樓的大有人在，安安穩穩過自己日子吧」、「有人賺到自然有人蝕，保持平常心，增值自己吧」、「總要有人炒濃才會有人賺大錢，你跳樓反而我賺錢才是邏輯」。

亦有網民叫樓主快點問朋友拿些提示。「問下你朋友拎貼士好過啦」、「點解唔問朋友攞貼士？買半層樓都好呀。」

【延伸閱讀】樓市熱話　網民大怨「為何過千萬樓需付5成首期？」 月入10萬都買不了！　【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
 

責任編輯：黃苑筠

 

行業 金融 股票 財務自由

上一篇文章

【二手樓價】低市價、高價成交齊現　中原：料CCL升幅或擴大

下一篇文章

血庫響「警號」或現血荒！ 紅十字會：呼籲市民踴躍捐血
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】幾多歲賺到一百萬？　網民：30歲有100萬係合格線
【網民熱話】幾多歲賺到一百萬？　網民：30歲有100萬係合格線
【BNO 移民・搵工實錄七】留學港生英國返工血淚：「覺得自己好廢。」 點解英國讀書都聽唔明英文？
【BNO 移民・搵工實錄七】留學港生英國返工血淚：「覺得自己好廢。」 點解英國讀書都聽唔明英文？
【財務自由】7年來孤注一擲買入Tesla股票　39歲亞馬遜工程師擁逾9,000萬元資產宣布退休
【財務自由】7年來孤注一擲買入Tesla股票　39歲亞馬遜工程師擁逾9,000萬元資產宣布退休
【2021部署】中信證券看好37隻港股 本季將被納入港股通
【2021部署】中信證券看好37隻港股 本季將被納入港股通
【中電消費券】中電向80萬名客戶派100元消費券　一文睇清獲取資格
【中電消費券】中電向80萬名客戶派100元消費券　一文睇清獲取資格
原打算買兩房單位　竟見三房賣兩房價　上車客即時落訂買
原打算買兩房單位　竟見三房賣兩房價　上車客即時落訂買