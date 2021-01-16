【郵儲行】中國巴菲特李錄掃郵儲行　1個月賺10億

郵儲銀行 （01658） 創逾52周高位（若計及除淨因素，則創新高），高見5.63元，其4個月前股價仍處破紀錄低位3.02元，至今反彈幅度達86.4%，就在急升之時，原來獲得「中國巴菲特」、「巴菲特接班人」之稱的李錄的青睞，李錄創辦的對沖基金喜馬拉雅資本上月中舉牌，披露持股逾5%，投資界估計，若由低位買貨，買內銀能賺盡8成升幅，不負股神接班人之名。

不過，由於無資料顯示何時買貨，若只由李錄舉牌日計起，在短短29天內，郵儲行便由4.22元升至5.27元，升幅達25%，以所持有股份計，這批現值53億元的股份，帳面獲利便達10.6億元。

郵儲行收報5.27元，升10%，成交18.4億元。

聯交所資料披露，李錄旗下的對沖基金喜瑪拉雅資本在去年12月18日以每股4.2279元在場內增持1326.2萬股股份，總額達到5607萬元。加倉後，喜瑪拉雅資本共持股10.06億股或5.06%。

招行股價周五破頂升近6%，詳情可看﹕【下一頁】

▲ 中國郵儲銀行周五股價突然暴漲一成。

李錄何以買入郵儲銀行？

李錄本身是股神巴菲特拍檔、查理·芒格(Charlie Munger)旗下的芒格家族資產管理人。芒格曾稱讚他為「中國的巴菲特」，早在2002年時，李祿便推薦巴菲特買入比亞迪 （01211） ，而比亞迪亦是巴菲特唯一投資的中國公司，其投資眼光可見一斑。

郵儲行是中國六大國有銀行之一。截至2020年6月底，郵儲銀行在國內擁有近4萬個網點，個人客戶數量超過6億。據了解，郵儲銀行70%的網點位於縣城和農村，而郵儲銀行現時在消費金融、財富管理服務等範疇仍未完全開發。從上述角度出發，據國盛證券研報指，郵儲銀行整體而言仍有非常可觀的成長潛力。

基本面方面，郵儲銀行業績穩定，2020年首三季度純利為528.95億元人民幣，超出同期的交通銀行 （03328） 和興業銀行。此外，郵儲銀行第三季度盈利增速已恢復至13.5%，撥備覆蓋率超過400%。

相關文章﹕

【內銀股】工行、郵儲行等機構 被中銀保監判罰近2億元人幣

【內銀股】農行董事長周慕冰因年齡原因辭職 前工行行長谷澍提名執董獲通過

【內銀股】內媒：工行谷澍將任農行董事長 成最年輕國有內銀董事長

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

編輯﹕賴奕羚