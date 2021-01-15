【美股焦點】傳拼多多退出春晚獨家紅包互動合作　快手、抖音將接棒

▲ 拼多多主動退出春晚獨家紅包合作，快手抖音接棒？

拼多多（美：PDD）員工負面消息接連不斷並持續發酵，據內地媒體報道，拼多多將不再成為2021年央視春晚獨家紅包互動夥伴。拼多多暫未在內部發布相關的全員通知，但從今天（15日）下午開始，拼多多負責春晚項目的主管陸續向下級員工以內部通訊工具或口頭通知退出消息。目前，拼多多負責春晚項目的渠道部與開發團隊已經從北京撤回上海。

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拼多多要低調 「主動」退出央視春晚紅包活動

據知情人士表示，鑑於拼多多近日連續揭負面消息，央視和拼多多雙方都有意停止這次合作。而在拼多多內部，高層向員工傳達該消息時用的措辭則為 「主動退出」。

拼多多內部員工透露，原本用於春晚的活動將作為春節期間的常規活動繼續進行，具體形式還未確定。有員工認為：「退出春晚紅包是好事，我們現在想低調，也應該低調」。

央視主動召集快手、抖音接棒

有接近中央廣播電視總台人士透露，快手與抖音目前是接替拼多多成為春晚獨家紅包互動環節的備選合作平台： 「兩家平台是央視主動召集的，目前還未作出最終決定，但抖音的勝率應該更大」。另有知情人士表示，阿里巴巴 （09988） 也有意加入此次爭奪。

不過，快手相關人士表示，對比抖音，快手處於劣勢，原因是快手去年參與過春晚紅包的獨家合作。抖音則是2019年的春晚獨家社交媒體傳播平台。快手在2020年春晚發出10億元人民幣的紅包，超過百度（美：BIDU）的9億元、淘寶的6億元，成為史上最高紅包數額。

拼多多、字節跳動與快手三方均不作回應。

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編輯：陳華