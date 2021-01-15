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【盈警】佐丹奴料去年下半年最多賺6500萬　惟全年仍轉蝕最多1.3億

股市 17:35 2021/01/15

分享：

佐丹奴發盈警，預計去年股東應佔年度虧損淨額為1.1億元至1.3億元。

佐丹奴國際 （00709） 發盈警，預計去年股東應佔年度虧損淨額為1.1億元至1.3億元，而2019年則錄得淨利潤為2.3億元。佐丹奴周五（15日）收報1.17元，無升跌。

佐丹奴指香港門市接受港視旗下HKTVpay支付，見【下一頁】

佐丹奴指，去年中期業績錄得虧損淨額為1.75億元。然而，零售銷售的正面趨勢和消費者信心改善，集團預計2020年下半年的淨利潤為4,500萬元至6,500萬元。值得留意是，預計淨利潤並未考慮進一步潛在的資產減值費用。儘管如此，2020年下半年盈利仍無法扭轉全年錄得的虧損。

佐丹奴指，集團將繼續把握所有門市零售，網上銷售及特許經營機會，使銷售表現最大化，雖然內地及台灣等市場正顯示出已對大流行作出適應和逐步復甦的跡象，但相信香港，馬來西亞和南韓疫在不久的將來仍然反覆。

截至去年底止，集團現金和銀行結餘（扣除銀行貸款後）約為11億元，2019年則有9.94億元，故集團的流動資金狀況仍保持強勁。而集團的商品存貨約為4.35億元，較2019年減少約1.13億元。

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編輯：袁諾曦

港股 佐丹奴（00709）

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