【夢想本應翱翔@iM網欄】二千初創網上競賽吸投資者目光 新常態激發新思維

不經不覺，一年一度的阿里巴巴JUMPSTARTER環球創業比賽已經到了第四年。今年比賽快將進入決賽階段。去年新冠疫情來襲未有影響我們的步伐，7月以來我們共收到來自100個國家及地區超過2000份申請，更打破地域界限，以線上一對一的方式進行了200場初賽，規模前所未有。從初賽脫穎而出的20支創業團隊稍後將在準決賽中角逐最後10個名額，最終參與決賽勝出的兩隊可獲得阿里巴巴香港創業者基金、數碼港及香港科技園最多合共400萬美元的投資。今期讓我和讀者分享對比賽的觀察和體會。

是次比賽我們繼續集中網羅零售、金融科技、智能都市和先進科技（Deep Tech）領域的初創，這四個產業亦被視為促進香港經濟長期發展的關鍵。評判從多個方面考量初創，包括創新及對行業的顛覆程度、市場潛力及商業模式、可持續性、是否具長遠發展的吸引力、團隊背景及優勢，與香港的聯系及社會影響力等。

零售初創提升用戶體驗 疫情下助小販拓商機

在以大眾為目標客群的零售板塊，參賽初創致力改善日常生活各方面的用戶體驗，或創造「新需求」，例如網上藝術創作及互動、實況虛擬演出技術等。除了為用戶提供更智能的體驗及更方便易用的解決方案，還助大眾適應疫情帶來的「新常態」。其中有一家來自東南亞的初創就在疫情下協助食物小販提升設備及服務，開拓商機，一方面為他們提供有良好信譽的中央廚房服務，確保食物品質和成本效益；另一方面，客人透過應用程式容易找到流動食物小販車的定位，也可讓送遞平台把食物送到家中。雖然這服務未必涉及深度科技或在香港有太大的應用機會，不過他們能夠解決當地實際問題的想法卻令評判們印象深刻。

金融科技有效管理客群 原創構思尋突破

金融科技（Fintech）板塊一直是阿里巴巴創業者基金在香港關注的焦點。參賽初創面向的客群包括金融機構、專業投資者及企業，業務範圍包括金融服務的身份認證、電子支付、區塊鏈、智能合約和交易平台等，當中不乏有原創構思、具規模擴張潛力且未有市場競爭的初創，惟整體未見十分具顛覆性的項目。 過去五年，我們目睹很多Fintech初創的起跌，而大部分存活下來的公司除了技術創新外，更重要是能利用團隊豐富的經驗來有效管理客戶群。當然，我們亦期待這個領域能因應「新常態」，創出更多有突破和實際效益的模式， 不只是加上一些例如「tokenize」，「chain」 等技術術語。

智能機械人消毒派送 助社區抗疫

至於智能都市板塊，就展現出較強的創新力及顛覆性，參賽初創的業務涵蓋5G通信、人工實境、智能裝置及雲技術、家居管理服務、電力網絡及機械人等，能為消費者的日常生活增值及帶來便利 。 例如今屆獲得最有「社會影響力」獎項的初創就來自香港本地，他們設計的機械人在疫情下可以為物業管理公司提供消毒、派送的服務，幫助社區抗疫的工作。

風投重核心技術 半導體初創引關注

先進科技板塊的初創在地理位置方面最多元化，來自香港、中國內地及英美等地，多以企業為目標客戶，業務涉及3D圖像識別技術、雲技術、半導體和高級技術研發工具等領域，當中半導體尤其受關注。今天風投最看重初創是否有一個實在的核心技術，這類深度科技有機會顛覆其針對的行業，隨著核心技術不斷發展，相信未來會有更多應用案例。惟評判提醒相關初創，應運用簡單易明的方法展示解決方案，令聽眾可在幾分鐘內理解較為複雜深奧的科技理念。我非常同意這意見，因為負責寫支票的企業負責人很多時候都不是理工背景！

過去一年本港及環球市場經歷嚴峻考驗，我們樂見很多初創仍抱持不屈不撓、創新及靈活的思維，積極向前。當然我們也不會怠慢，冀透過JUMPSTARTER 2021創業比賽為創業者、企業家及投資者搭建交流切磋的平台，吸引具創新思維的人才來港展示產品和發展，促進香港成為環球領先的創業樞紐之餘，也讓大眾可以有機會看到全球不同的創新產品。

作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

更多夢想本應翱翔@周駱美琪（Cindy）的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！