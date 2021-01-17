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【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】室內種植非洲菊好簡單！原來在嚴寒都可以開花！

名人薈萃 07:28 2021/01/17

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筆者去年農曆年係旺角花墟買了一棵非洲菊。花店老闆告訴我一年可以非洲菊開三次花，筆者有點半信半疑，原來真的可以開三次花，香港天氣嚴寒都可以開花!農曆年開完花後，夏天8月再開一次。係剛剛一星期香港發出寒冷天氣警告下，氣溫約7度下，我家的非洲菊就盛放，早上開花，下午最盛放，晚上合起來。

筆者去年農曆年係旺角花墟買了一棵非洲菊，有三株花綻放著。花蕾呈粉紅色。

非洲菊冬季需全光照，但夏季應注意適當遮蔭，並加強通風，以降低溫度，防止高溫引起休眠，對光周期的反應不敏感，自然日照的長短對花數和花朵質量無影響。喜冬暖夏涼、空氣流通、陽光充足的環境，不耐寒，忌炎熱。喜肥沃疏鬆、排水良好、富含腐殖質的沙質壤土，忌粘重土壤，宜微酸性土壤，生長最適pH為6.0～9.0。

去年夏天8月，筆者的非洲菊再開一次花，花蕾呈黃色。

非洲菊原產南非，適應溫和氣候，耐熱、稍耐寒，喜冬季溫暖、夏季涼爽、空氣流通、陽光充足的環境。非洲菊是不耐熱也不耐寒的植物，它最好生長的適宜溫度是20℃～25℃。屬半耐寒性花卉，可忍受短期的0℃低溫。

 

非洲菊喜歡陽光充足的生長環境，對光照的需求比較大。種值時，我們應該給他非洲菊保持6-7個小時的光照時間，如果光照不足的話，我們可以用日光燈對它進行補光。在夏季的時候，需要替非洲菊遮掉一些強烈的陽光。

在剛剛一星期香港發出寒冷天氣警告下，筆者的非洲菊就準備第三次開花，仲有幾個花蕾逐漸成熟。

非洲菊從上盆到開花只需要兩個月的時間，冬天種植的話，11月至4月都是能開花的。它們的花瓣是接近條形的，有單層的也有雙層的，顏色是比較偏暖色系的，基本是黃色，紅色，粉色為主。非洲菊的顏色比較鮮艷，可以美花家居。

在最近的氣溫約7度下，筆者的非洲菊就盛放，早上開花，下午最盛放，晚上合起來。圖為非洲菊下午最燦爛盛放的時候。

筆者在房間在有陽光日照下種值非洲菊，兩至三天澆水一次，兩星期左右加上肥料一次，非洲菊就可以健康成長!非常簡單!本來筆者見到非洲菊的葉子已下垂，以為非洲菊不能開花，誰知可以在嚴寒下開花!而且非常燦爛地盛放!而家只開第一支花，仲有幾個花蕾逐漸成熟，期待她們於2月農曆年盛放!到時再同大家分享!

 

作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介：

愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，一年內設計超過50個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！

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撰文 : Flora Rabbit(周嘉瑩)

欄名 : FloraRabbit愛生活

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