【就職典禮】保安憂慮 典禮綵排順延至下周一舉行

美國總統就職典禮將於下周三舉行，原訂周日進行的總統就職典禮綵排，因保安憂慮押後至星期一。

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有外媒引述消息指，因安全問題原訂周日舉行的總統就職典禮綵排，將押後一天至下周一(17日)舉行。過渡團隊亦觀乎安全風險增加，取消從特拉華州威爾明頓，乘坐鐵路列車前往華盛頓的安排。總統就職典禮委員會、特勤局及就職典禮國會聯席委員會等均未有回應有關安排變更。

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各界亦積極配合就職典禮舉行。早前出租住宿平台Airbnb早前已宣布取消就職典禮一星期內所有華盛頓特區的房間預訂，美國三大航空包括美航、聯航及達美航空，以及阿拉斯加航空則宣布，前往華盛頓的航班乘客，寄艙行李不得載有槍械，措施維持至下周三; 美國國鐵亦將加強保安，包括在列車增派警員。

自上周國會衝突發生，當局已為應付任何突發事件嚴陣以待，加派國民警衛軍到首都華盛頓，保障拜登就職典禮安全且順利進行。

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