【新股IPO】醫渡科技2158首日掛牌升逾1.4倍　一手帳面賺3890元

醫渡科技（02158）首日掛牌表現承接昨日暗盤升勢，今早較招股價26.3元高開1.2倍，報58.25元，隨後升勢持續，直到中午開市再發力，一度飆升至全日高位69.8元，足足升了1.65倍；收市報65.2元，仍升逾1.4倍；以每手100股計，一手帳面賺3890元。

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事實上，醫渡昨日上市前暗盤已造好，高開90%，最高曾見63.3元，暗盤收市報58.25元，較招股價升1.21倍；每手帳面賺3,195元。

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醫渡是一家提供基於大數據及人工智能技術解決方案的醫療技術公司，自招股以來都被市場看高一綫，預計首日掛牌可倍升。而該股的公開發售最終錄超購1,632.84倍認購，經重新分配後，公開發售股數增至50%，國際發售項下初步提呈發售的發售股份亦獲大量超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數約33.4倍；一手100股中籤率為20%；以上限26.3元定價；其招股價範圍介乎23.5元至26.3元；聯席保薦人為高盛及中金公司。

是次集資所得，主要用作加強數據處理技術和機器學習算法等核心能力；為業務運營提供資金及進一步進行業務擴張，包括為現有及新市場開發新的應用和解決方案；通過戰略合夥、投資及收購來進一步豐富公司的生態系統。

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記者：張以正