【晶片荒】環球汽車業面臨晶片荒　又關美國制裁中國事？

環球汽車生產商面臨車用晶片短缺，中日歐美等地車廠都宣布因「晶片荒」減產。市場分析，除了消費電子產品等產品爭奪晶片供應、汽車需求未如預期急跌，美國總統特朗普一連串針對中國晶片商的行動，也加劇汽車業「晶片荒」的困局。

綜合近期市場資訊，美國福特，歐資快意佳士拿、福士，日資豐田、Subaru、本田，以至中資廣汽，都在近期表示汽車生產受到汽車晶片供應緊張，需要減產。

半導體不足 豐田汽車部分生產線停工 減產最多3成，可見【下一頁】

制裁華為加劇全球「晶片荒」 手機汽車電車行業齊受累，可見【下一頁】

市場分析指，美國對華制裁令，令晶片界帶來至少兩大影響。

首先，華為在美國制裁全面實施前，儲備大量晶片，而華為競爭對手也展開「儲備戰」，以免競爭失利。另一方面，中芯國際 （00981） 受制裁也難免令整體晶片供應更為緊張。

路透引述汽車供應鏈業界指，美國制裁內地晶片代工廠中芯國際後，有汽車企業改向台積電（美：TSM）爭取供應，但台積電面臨產能無法應付新增訂單需求。台積電在本周業績會，也坦言在汽車「成熟技術晶片」有短缺情況，正與業界尋找解決方案。

有業界人士稱，即使有意從台積電以外工廠尋找替代品，同樣面臨產能緊張情況。

汽車晶片荒也似乎難在短期解決，報道指，由生產矽晶圓至完成晶片，需時約90日，而且建立晶片新產能往往涉資以十億美元計，所以晶片製造商往往難以應付突發的需求增加。

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編輯：麥德銘