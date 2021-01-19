【心賞事成】黃明樂：我要上位之做個真君子

踏入2021，祝大家步步高陞，更上一層樓。

跟大家說個關於「上位」的故事。過去兩年，蔚霖（化名）斷斷續續來找我，每次幾乎都是圍繞同一話題-「點解個個都上位了，仲未輪到我？」

蔚霖是個專業人士，做事認真、嚴謹，大學畢業後一直平步青雲。然而數年前起，事業走到瓶頸，再無升過職，比他更後生、資歷更淺的同事都爬過了他的頭。他自問一直搏命，卻再也得不到老闆的青睞，心裡糾結得很。

我請蔚霖從頭細說。他口中「上位上到某個點就停咗」，過程裡發生了甚麼事？

「我不是這種人」

Long story short。好奇怪，我作為一個旁觀者，聽他所說的，不但不覺得他「無位上」，反而覺得，是他主動把每一個機會都推走了。

例如老闆偶然邀請他下班一起吃飯，他總因為加班而婉拒。又例如老闆定期相約行家交流，曾邀他「一齊來傾下偈」，他沒出席。他曾在公司做了個「行業前景報告」，老闆說，你講得很好，下次可在某官方大型會議中發表，他支吾以對，最後機會讓給了另一位資歷更淺的同事。

「這些機會，你好像都沒興趣？」我問。「我不是這種人」他耍手擰頭。「『這種人』，是哪種人？」我笑着問。

「虛偽、膚淺、毫無目的地寒喧、為social而social……（下刪一萬字）」這一堆形容詞，很令我驚訝，原來蔚霖對於職場上的社交，印象很負面。

蔚霖憶述，在他的職業生涯中，遇過很多「偽君子」。他說，這些人「咩都唔識又鍾意吹水」，令他很討厭。他絕不要像他們一樣。於是我再問，你是何時起就很討厭這些人？

一切，要由蔚霖的成長故事講起。蔚霖從小家教甚嚴，幼承庭訓，父母教落做人要謙虛低調，愈叻愈不要居功，無料的銅罐才噹噹響。這個想法根深蒂固，驅使蔚霖一直埋頭苦幹，得到上司賞識。

但到了某個位，開始不用做「實事」，反而常常需要「拋頭露面」，蔚霖本能反應把鎂光燈都讓給了別人。久而久之，因為疏於練習，自然不及別人瀟洒壓場，機會就愈來愈少。扼腕，不忿氣，不甘心，也於事無補。追源溯始，原來令蔚霖無位上的，其實是他自己的既定想法。

偽君子Vs真君子

「那如果任你選，你最想做哪種人？」我問。蔚霖不語。那天，他給自己一個功課：回家思考一下，如何做個「上到位的真君子」？

兩星期後，他帶回以下答案：

一、真君子不爭寵，但也不拒絕別人的賞識。

二、真君子不吹噓，但也不怕講自己做得好的事實。

三、真君子低調，但也可以謙虛地曝光。

後來，老闆再叫他對外發表，他沒再推卻，更得到正面回響，他依舊沒居功，謙稱是團隊的成果。那次之後，管理層開始認定他是未來接班人之一。拋開了昔日心理包袱，他也漸漸覺得那似層相識的上位感覺回來了。目前他繼續努力裝備自己，做自己最想成為的「那種人」。