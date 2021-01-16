【玄人‧峰語@iM網欄】 點為之風水屋？ 流年風水佈局的盲點

上期講及一些較深層次的理氣學理， 已有些對風水是一張白紙的朋友已摸不著頭腦， 那我就將之形象化說白一點好了。簡單而言，住屋跟人一樣， 屋有先天的屋運，一間房子的落成，已因應本身的巒頭及理氣， 而自成屬於自己的氣，至於屋之理氣的好壞， 不能說是一個絕對的數值，而是以一個相對的角度分析， 而且更要立體化去看整個大局。

當然，一差的風水屋，什麼人住進去都結果只有一個，就是要『 搬之則吉』。反之，如果一間風水屋，是否人人住進去都一定好呢 ? 那就要看很多因素了。屋的風水好比一個容器， 不是盛載什麼也可以，要物件配合容器，才可以物盡其用， 將物件的本質發揮得淋漓盡致。計算一間屋風水的好壞， 除了巒頭理氣外，也要看命主與該屋是否配合。每個人都有自己的『 命卦』，主要是按一個人的出生年去計算。當一個人住進此屋時， 命卦就會受屋中的理氣所影響，所以大家不時會聽到某間屋適合 A 君 住，但未必適合 B 君住；又例如某屋旺男命卻不旺女命， 就是因為屋運與人產生的化學作用而帶出的的結果。

另外，再過一個月便步入辛丑年， 這個時間不少媒體都報導今年流年的玄空飛星如何飛伏， 如今年當運財星『八白』飛入西方；未來財星飛及桃花星 『九紫』飛入東北；文昌星『四綠』飛入正東方 ..... 等。 按常理，一般受眾都會按照流年飛星為家居佈局， 希望搶旺今年的運氣。事實上，除非有特殊情況， 真正的風水佈局其實是不用年年月月去更替的，流年飛星的佈局， 是沒有考慮本身屋宅的先天理氣，如果單單按照流年去擺設， 未免以偏蓋全，喧賓奪主了。

我打個比喻，假設一間屋的西邊方位，先天有兩個氫原子 (Hydrogen) ，而流年西方有一粒氧原子 (Oxygen) 飛到，那麼今年該屋的西方方位之風水化學作用便會化作為水了 ( H2O) 。反之，如果另一間屋的西方先天有兩個氧原子 ( Oxygen) ，而今年西方再飛來多一粒氧原子， 那麼此屋的西方的風水便會化作臭氧 (O3) 。表面上同一飛星飛到同一方位，但先天局的不同， 卻可產生不同的物質。我用這個比喻只是將抽象的風水學理， 形象化分析給大家知道。儘管今年財星在西方， 但不是每一個屋都適合催財，如果一間屋先天理氣西方為大病位， 但為了催旺要大動西方，那麼那一家人來年財未到時而病已先至。 因此，參考流年飛星無傷大雅，但佈局擺設要同時考慮先天大局。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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