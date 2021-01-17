【都市診療室】初生嬰黃疸

「醫生，我BB好黃，是否有問題呢？」筆者身為兒科專科醫生，經常遇到家長憂心忡忡地提出這個問題。筆者認為，家長問得越多越好，反映家長關注初生嬰兒黃疸的意識有所提高。

其實，幾乎七至八成的初生嬰兒都有黃疸，但絕大部分對健康無影響，毋須任何治療，嬰兒出生兩星期後，黄疸便會自然消退。那麼，家長是否毋須理會呢？這亦不盡然。

家長毋須過慮生理性黃疸

BB在母體時，需要大量紅血球。因此，BB出生後，在分解紅血球的過程中，產生了較多膽紅素，需要經過肝臟處理，透過大小便，將膽紅素排出體外。但初生嬰兒肝功能未完全成熟，未能及時排出的膽紅素便會積聚體內。此情況在嬰兒出生後3至4日內出現，5至6日後膽紅素的水平達到高峰，嬰兒的皮膚和眼白都會泛黃，這就是生理性黃疸。

病理性黃疸則較複雜，常見成因包括：細菌感染，母嬰血型不配合，或者嬰兒患有俗稱「蠶豆症」的G6PD缺乏症等，引起溶血反應，大量紅血球分解，膽紅素在短時間內急速上升。若未能及時發現及治療，可能出現嚴重併發症「核黃疸」。

當膽紅素升至極高水平，可穿過血液與腦部的屏障，進入腦部破壞腦細胞。BB的神智會即時受到影響，可引致抽筋，更甚者可帶來長遠影響，造成不可逆轉的後遺症，包括聽力、體能及智能受損，甚至腦癱，情況不容忽視。

生理性黃疸是初生嬰必經階段，家長毋須過慮。大部分黃疸可自行消退，醫護人員會留意初生嬰的情況，若有需要可安排接受俗稱照燈的光綫治療。對於坊間有傳曬太陽可以「退黃」，筆者提醒家長切勿採用，這種方法無助治療黃疸。家長亦不宜聽信餵寶寶飲葡萄糖水會有幫助，反而會影響吃奶量，結果適得其反。嚴重的黃疸，醫生會安排嬰兒接受換血治療，但此類情況十分罕見。

黃疸雖然無法預防，但家長只要緊記3招，留意BB的吃、睡和玩，便能夠監察黃疸會否突然來襲。初生嬰一般每日餵哺6至7次，若果發現BB吃奶量少，大小便次數亦減少，甚至大便顏色變白，家長就要留意。另外，初生嬰一日睡十多小時不足為奇，但如果持續嗜睡，整日沒精打彩，對大人的逗玩也不笑，沒有反應，可能是健康警號。

目前無論公私營醫院，都會確保初生嬰健康無礙才安排出院，家長切記盡快到母嬰健康院約期覆診，以便出院後由專業醫護人員持續跟進BB的黃疸水平。



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責任編輯：黎淑雯