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【大行報告】股王騰訊創新高 中信證券唱好市值可達7.7萬億 予目標價742元

股樓投資 22:06 2021/01/15

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中信證券發表報告，看好騰訊（00700）作為內地互聯網巨頭的成長性和盈利能力，在遊戲、廣告及支付業務仍有較大提升空間，維持騰訊「買入」評級，目標價742元。

騰訊股價今日（15日）最高見646元，創上市新高，收市報645元，升2.5%，成交額195億元。

【美國制裁】小米被列入美國黑名單 ATMX第一隻黑名單股出爐 詳情請按【見下頁

報告指出，騰訊作為內地互聯網巨頭，經過測算該行認為騰訊潛在市值提升空間，預計可達至6.4萬億元人民幣（約7.7萬億港元），以騰訊周五（15日）收報645元計，現市值約6.2萬億港元。該行推算騰訊遊戲業估值2.26萬億元人民幣（相當預測市盈率25倍）、金融業務估值1.9萬億元人民幣（相當市銷率15倍）。

中信又認為，騰訊在遊戲、廣告及支付業務仍有較大提升空間，遊戲端、競技類游戲支撐遊戲業務增長，新遊戲儲備豐富貢獻增長彈性。社交網絡業務中，直播、長視頻、音樂等業務有望迎來付費率和ARPU提升。微信交易生態驅動公司旗下金融業務持續增長，同時企業服務盈利能力有望持續提升。

大行對騰訊評級及目標價：

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該行預計，騰訊去年第四季營業收入可達1,348億元人民幣，同比升27.5%，其中網遊、社交網絡、廣告及金融科技及企業業務營收可各達433.22億、284.08億、247.52億及353.4億元人民幣，同比升43%、29%、22.4%及18.1%，預計公司毛利率基本維持穩定。

報告預測，騰訊2020年第四季純利為406.78億元人民幣，同比升88.5%，主要是由於公司營收保持較高增速，以及公司取得強勁的投資收益增長，估計公司非通用會計準則純利352.78億元人民幣，同比升38.4%。

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記者：李兆明

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