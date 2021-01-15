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【社交移民潮】WhatsApp被指威脅國家安全 印度法院將審理

環球社會熱點 16:46 2021/01/15

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通訊程式WhatsApp強制用戶同意分享資料給母公司Facebook後，引起大量WhatsApp用戶不滿。在WhatsApp最大市場印度，有律師入稟指WhatsApp修改條款後，可能威脅印度國家安全。印度德里高等法院料在當地時間周五處理案件。

路透社報道指，印度律師羅希拉（Chaitanya Rohilla）入稟指，WhatsApp的新條款，將會全方位窺探用戶私人活動，侵犯用戶的基本私隱權。

WhatsApp風波恐惹歐盟出手 意大利向歐盟尋求指引 【下一頁】

入稟狀又指，WhatsApp的新條款反映，會與另一個國家共享、儲存、傳送印度用戶的數據，而且只受外國法律監管，可能威脅印度國家安全。

WhatsApp早前在印度登報，盼用戶留低

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入稟狀形容，這種「霸道的」（arbitrary）在民主國家中是無法接受的，完全是「越權」，並且違反了印度憲法所規定的基本權利。

「史上最大社交移民潮」法國巴西總統也轉用Telegram  【下一頁】

WhatsApp早前宣佈修改條款，要求用戶於2月8日起， 同意把資料共享給Facebook及其他子公司，否則將無法繼續使用程式。

印度目前有4億WhatsApp用戶，為WhatsApp最大市場。分析手機應用程式行銷排行軟件Sensor Tower表示，印度為短時間內下載Telegram及Signal最多次數的國家。

責任編輯：林嘉莉

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