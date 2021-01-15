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血庫響「警號」或現血荒！ 紅十字會：呼籲市民踴躍捐血

環球政經 17:35 2021/01/15

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本港天氣近日轉冷，加上社會實施社交距離措施，令新一年本地血庫存量仍維持低水平。紅十字會輸血服務中心表示，天氣寒冷及社交距離措施下，市民出行意欲大減，且下周一（18日）最低氣溫再次重回攝氏10度，擔心捐血數字進一步下降，或有機會出現血荒。

目前本港血庫儲量維持每日500包，每包血液含量介乎350至400毫升，存量較平常低，中心表示，於今日（15日）及明日（16日）兩日於旺角朗豪坊附近、周日（17日）在大埔文娛中心設置捐血車，開放時間由早上11時半至下午7時，另於5間捐血站贈送紀念恤衫，並呼籲市民踴躍參與。

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據紅十字會數字顯示，到昨日（14日）為止，登記捐血人數為443人，惟仍少於每日目標人數的1,100人。紅十字會輸血服務中心血液收集及招募部主管梁雅詩呼籲，市民在疫情下毋須擔心捐血，因每個捐血站會做足防疫措施，定期消毒，市民捐血前會先量度體溫，確保體溫正常才能捐血，而捐血時人與人會維持適當的距離，減少不必要的接觸。

雖然公立醫院現時減少非緊急服務，需求理應相對減少，但現時每日僅維持500包血液水平，她指因為現處於冬季服務高峰期，患者住院人數增加，加上大部分屬長期病患，若不幸同時染上普通肺炎，導致身體血含氧量降低，易現貧血徵狀，易氣促，故有需要輸血。

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此外，她表示公立醫院在本月出現2至3宗大動脈撕裂手術，當中血液需求量大，且癌症病人在腫瘤切除後，輸血需求大增。過去兩星期本港的血小板供應量下降，由於血小板的只能儲存大概5日，若出現短缺的話，癌症病人的健康便會受到嚴重影響。

 

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責任編輯：潘曉豐

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