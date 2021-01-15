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【食蟲商機】麥皮蟲有幾「巴閉」？ 獲歐洲批首種人可安全食用昆蟲 法國公司擲3.7億美元設全球最大飼養農場

環球政經 18:34 2021/01/15

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歐洲食物安全機構（European Food Safety Agency）今周通過批准食用麥皮蟲（Mealworm, 亦叫黃粉蟲、麵包蟲），成為歐洲首種昆蟲通過人可食用安全。麥皮蟲是生活在麵粉中的甲蟲的幼蟲，含豐富蛋白質、脂肪及纖維，能夠新鮮或乾製食用，甚至磨粉用來焗麵包。

食物科學家Ermolaos Ververis指，在評估安全食用麥皮蟲，看到牠可用於括成為製作餅乾、意粉、豆製食物甚至能量棒。牠的「可塑性」不僅如此，還有可以將牠視為仿製肉的一種成份，用來製作香腸，或成為飲料。

麥皮蟲一直用於寵物食物中。此蟲現獲歐洲食物安全機構批准人食用後，巿場估計獲批人可食用的昆蟲陸續有來。並指相對非洲、澳紐等地，歐洲對於食用昆蟲步伐稍慢。

批准人可食用麥皮蟲帶來龐大商機。去年10月，法國麥皮蟲供應商Ynsect耗資3.72億美元設立世界最大麥皮蟲農場，並且獲得龐大投資，該公司每年生產麥皮蟲達10萬噸，用於生產寵物食物，以及人類食用的健康及運動營養食品。現時歐洲已有多間製作人食用昆蟲食物的生產商，例如荷蘭Protifarm、法國Micronutris、瑞士Essento及西班牙。同時有不少初創亦針對研發昆蟲食物或食用技術，例如紐約營養棒公司的Exo、法國的Jimini、柏林的Insnack 等。

 

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責任編輯：鄭靜珊

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