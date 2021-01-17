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日出康城LP10千呎大宅　三房變兩房　間隔更實用？

iMTV＋ 15:43 2021/01/17

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示範單位以2A座48樓C室為藍本，是連傢俬及裝修設計，單位實用面積1,005平方呎，原則是三房一套房+工作間（連洗手間）間隔，現改兩房間隔。一入門口，即見巨型大廳，設計師打通其中一間客房，用來擴充客飯廳面積。

客飯廳旁是廚房，原則廚房相連工作間及洗手間，但設計師移除各房，擴充廚房面積。廚房中央放置方形中島，方便擺放食材。客飯廳另一旁是寢區及浴室，客廁設有淋浴間。

客房間隔四正，有足夠位置擺放床、書枱及衣櫃。主人房採用套房設計，浴室設有浴缸，連接工作平台。主人房間隔四正，且設大窗，即使放置雙人床及衣櫃後，仍可三邊落床。

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撰文 : 黃卓賢

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