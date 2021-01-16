日出康城LP10示範單位　兩房間隔有片睇

示範單位參照2B座28樓D興建，是連傢俬裝修設計，實用面積486平方呎，原則是兩房（開放式廚房）間隔。一入門口，即見開放式廚房，另一邊則放餐枱。客飯廳間隔方正實用，外連落地玻璃趟門連接露台，有助採光及通風。浴室以白色為主調，配以石墨色金屬鏡櫃，感覺柔和舒適。

單位原則有兩間睡房，設計師將客房佈置成嬰兒房，以半開放式窗戶設計，並附以窗簾。主人房長約 3.8 米，放置雙人大床後，仍可三邊落床。主人房內連接工作平台及設大窗，天然光線充足。

另一示範單位參照2A座28樓D室興建，是連傢俬裝修設計，實用面積645平方呎。設計師打通原為儲物室的位置，改成飯廳區。單位採用開放式廚房間隔，設曲尺工作枱，感覺光猛乾淨。

客廳間隔實用，而且相連露台，增加採光及通風。單位原則有兩個廁所，設計師拆除客廁，延伸開放式廚房空間。單位原則有兩間睡房，設計師拆除兩間睡房之間的牆身，並以可移動屏風分隔。

兒童房擺放船型兒童床，並放置書枱及不同玩具。浴室以米色配襯天然橡木原色為主，外連工作平台。主人房空間寬敞，放置雙人床後，仍可三邊落床。

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