退休要有500萬？！買樓收租未必最穩陣？買樓、股票、年金，退休投資邊樣好？

為了享受更舒適的退休生活，不少人在年輕時已開始投資理財，好讓自己退休無憂。早前香港投資基金公會進行的調查顯示，逾5成的受訪者希望61歲退休，預計需要超過500萬港元去支持退休生活，並要用14年去儲這筆錢。買樓收租、股票、債劵、年金等都是近年大熱的投資組合，在風險和投資回報之間，又有甚麼考慮呢？



磚頭可保值？潛在風險有幾高？

很多港人喜歡買樓投資，深信「磚頭」的保值能力，樓價高企，二手買賣甚至收租的潛力不錯，近期不少新盤推出，都有超額認購的情況，有不少投資者認為，買樓收租有穩定的租金收入來源，而且轉售能力高，很多時會心急入市，到交了訂金開始計劃按揭及其他開支時，才想到各項開支，例如差餉、物業稅、維修費等費用，加上萬一空置，租金回報會不似預期，令不少投資者大失預算，因此「再上車」前，必須三思。



股票彈性大？ 風險又可否承受得到？

股票是大部分開始理財投資的踏腳石，網上交易方便，金額又可按個人能力而定，一直是深受港人歡迎的投資工具。近年抽新股熱潮不斷，亦有人追捧美股，部分回報相當可觀。不過，今年新冠疫情衝擊全球，影響經濟、金融及股票市場，多國採取「封城」措施，在新冠病毒繼續肆虐，甚至出現變種下，股市充滿不明朗因素。美國聯邦儲備局及歐洲中央銀行等要量化寬鬆救市。股票受外在因素影響大，就如年尾全民期待的螞蟻金服IPO上市，最後卻大熱倒灶，如果將近退休而過份依賴股票投資作為退休儲蓄，未必是最有保障的選擇。

另一款較受歡迎的投資工具是債券，由政府、企業、國際組織等發行，在到期日賺取所提供的利息，但以購買美國債券為例，入場費一般為10萬至20萬美元，對普通散戶投資者卻是遙不可及。



退休規劃 如何可以有保證？

退休投資組合應以穩陣為首要，股票、物業的投資受市況影響，而強積金又未必足以支持退休開支，如果想有一份額外而穩定的收入，合資格延期年金計劃或許是一個選擇。合資格的延期年金保單是一份長期保險，投保人將在指定時間所累積的儲蓄，轉化為未來的穩定收入，達至「月月有糧出」的效果，可視之為在現有投資組合外多一重保障，適合希望在退休後有穩定收入的人士，而且入場費相對不高，每年供款數萬元起，而供款期視乎不同的計劃而定，最短為5年，適合追求有穩定回報的投資者作退休準備。

合資格延期年金產品在完成保費供款後，可於指定保單年期或受保人達到指定歲數後定期獲發年金入息，年金入息期一般為10年或以上，而終身年金計劃更會一直派發至受保人身故。

另外，合資格延期年金計劃均須列明產品的年度化保證內部回報率（Annualized Guaranteed Internal Rate of Return），此回報率為保證及不受市況影響，有效保障退休儲備，各位策劃退休時可以此為標準比較不同保險公司的合資格延期年金產品。另外，如投保終身派發年金的合資格延期年金計劃，愈年輕開始愈化算，因為愈早投保，滾存年期愈長，可增加複式效應，回報更高。而現時人均壽命延長，如投保終身派發年金的合資格延期年金計劃，讓終老前都有穩定收入，助減長壽風險。

合資格延期年金計劃可扣稅 投保仲有優惠？

購買合資格延期年金保單，可申請稅務扣除⁽¹⁾，每年可享稅務扣除額上限為60,000港元⁽²⁾，以現時最高的稅率17%計算，每年最多可以節省10,200港元稅款，對策劃退休的人士有多一個有利的因素。

規劃退休組合應按個人風險承受能力，並評估日後退休生活的安排，為投資組合作出調配，投資前亦應要考慮清楚，才能有一個理想的退休生活。